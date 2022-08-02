ماني يعترف: أنا لست نجماً عالمياً

اعترف النجم السنغالي ساديو ماني المنضم حديثا إلى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه لا يرى نفسه نجما عالميا، وذلك رغم النجاح الكبير الذي حققه مع ليفربول الإنجليزي وتتويجه مع المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الإفريقية.

وقال ماني في مقابلة مع مجلة نادي بايرن ميونخ نشرت يوم الثلاثاء، إن كل ما يهمه هو الفريق الذي يلعب له، وأضاف: الناس يقولون هذا عني، لكنني لا أرى نفسي نجما عالميا على الإطلاق.

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وأضاف: كل ما يشغلني هو كوني جزءا من الفريق. أقدم كل شيء من أجل هذا. أرغب في بذل قصارى الجهد من أجل زملائي: بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة والفوز بالمباريات. أنا هنا من أجل تقديم أفضل ما لدي لبايرن ميونخ.

وتابع ماني: الجميع يعرفون هوية بايرن ميونخ. الفريق يأتي أولا. العمل الجماعي هو المهم، وليس الفردي. وهذا ما يجعل بايرن مميزا هكذا. يمكنني التأقلم مع هذه الفلسفة بسهولة كبيرة لأنني مقتنع بشكل كبير بأن هذا هو طريق النجاح.

وتوج ساديو ماني بكل الألقاب الممكنة على مستوى الأندية خلال مشواره مع ليفربول، ومن أبرز الألقاب تتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 2019 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020.

وقاد ماني المنتخب السنغالي للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية هذا العام وفاز قبل أسبوعين بلقب أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية.

ويعد ماني أبرز صفقة لبايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الصيفية وقد سجل للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على لايبزيغ 5 - 3 في كأس السوبر الألماني يوم السبت الماضي.

وزاد ماني: أود تقديم كل خبرتي للفريق والمساعدة في تعزيز قوته كي نحقق معا أهدافنا. في الوقت الحالي، أنا لاعب أتمتع بخبرة وأعرف كيفية التعامل مع الضغوط.