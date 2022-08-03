حارس إنجلترا: صلاح تجاوز خيبة إفريقيا.. وتخلص من القلق

يرى بول روبنسون حارس إنجلترا السابق أن النجم المصري محمد صلاح بدا "منتعشاً" وتجاوز آثار خسارة كأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري وكذلك مرحلة عدم اليقين حول استمراره مع الفريق، في مباراة درع الاتحاد التي قاد فيها ليفربول إلى الفوز على مانشستر سيتي يوم السبت.

وسجل صلاح هدفاً وصنع آخر لترينت ألكسندر أرنولد في المباراة التي فاز بها فريق يورغن كلوب 3-1، وهي الرسمية الأولى لمحمد بعد تمديد تعاقده مع ليفربول شهر يوليو الماضي.



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وقال روبنسون حارس إنجلترا وتوتنهام السابق لموقع "فوتبول إنسايدر": كان صلاح كظل للاعب الذي كان عليه قبل نهائي كأس أمم إفريقيا شهر فبراير الماضي، إذ سجل بعد عودته 8 أهداف وصنع 6 في 25 مباراة، مقابل 23 هدفاً و10 تمريرات حاسمة في 26 مباراة قبل البطولة.

وأضاف روبسنون: لقد كان صلاح استثنائياً في مباراة مانشستر سيتي، قدم أفضل ما لديه أمام الخصم، شعرت بأنه بات منتعشاً وتجاوز مرحلة خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأتبع: أمر آخر أعتقد أنه كان له دور في ظهور صلاح بهذا المستوى، لقد تخلص من مرحلة الشك حول استمراره مع ليفربول بعدما مدد عقده، أظن أنه كان يفكر أين سيكون مستقبله.



وختم الحارس الذي خاض 41 مباراة مع منتخب بلاده: الأضواء مركزة على داروين نونيز كأغلى صفقة في تاريخ النادي، لكن توقيع ليفربول الأهم في الصيف الحالي هو التمديد لصلاح.