دورتموند يسعى إلى تخليص برشلونة من ديباي

وضع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة الإسباني ضمن دائرة اهتماماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية أملا في تعويض غياب المهاجم سيباستيان هالر عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة ،حسبما أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية يوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن دورتموند تواصل فعليا مع اللاعب وأبدى رغبته في ضم ديباي (28 عاماً) إلى صفوفه ولكن في صفقة انتقال حر أو على سبيل الإعارة حتى يونيو 2023 .

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وبعد تعاقد برشلونة هذا الصيف مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي، تقلصت فرص ديباي بشدة في المشاركة مع الفريق الكتالوني بشكل منتظم في المباريات.

ويقلل من فرص ديباي في المشاركة أيضا توافر بدائل أخرى رائعة في الهجوم أمام تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة مثل الفرنسي عثمان ديمبلي والغابوني بيير إيمريك أوباميانج والإسبانيين فيران توريس وأنسو فاتي.

وخاض ديباي عددا قليلا للغاية من المباريات ضمن صفوف برشلونة تحت قيادة تشافي في أواخر الموسم الماضي، ولم يكن مستوى أدائه مقنعا للمدرب.

ويحتاج برشلونة إلى بيع بعض لاعبيه لتقليص حجم ديونه، التي بلغت 1.35 مليون يورو، من خلال الاستفادة من مقابل بيع اللاعبين من ناحية وتقليص حجم الرواتب.