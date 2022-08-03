كوليبالي يطلب من رئيس نابولي احترام منتخبات إفريقيا

رد كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال والمنتقل حديثا إلى تشيلسي الإنجليزي من نابولي الإيطالي على تصريحات أوريليو دي لورينتس رئيس الأخير، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء مع فريقه الجديد مطالباً باحترام المنتخبات الإفريقية.

وقال دي لورنتيس يوم الأربعاء إن ناديه لن يتعاقد مع لاعبين أفارقة أو من أميركا الجنوبية إلا إذا رفضوا المشاركات الدولية في منتصف الموسم الأوروبي.

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وقال كوليبالي رداً على رئيسه السابق: المنتخب الوطني يمثل أهمية قصوى وعلى الجميع احترام ذلك، لم يسبق لأحد أن طلب مني عدم الذهاب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية أو أي بطولة أخرى.

وتابع: ربما حاولوا في بعض الأحيان الطلب أو إفهام مدير أعمالي بهذا الصدد، لكن أحدا لا يستطيع الطلب مني عدم تمثيل منتخب بلادي.

وكانت كأس أمم إفريقيا تقام كل عامين في موعدها التقليدي في أول شهرين من العام، ولكن النسخة المقبلة تستضيفها ساحل العاج في يناير 2024، بعد أن كانت مقررة في يونيو 2023 وتأجلت بسبب موسم الأمطار في ساحل العاج خلال أشهر الصيف.