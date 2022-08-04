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حملة في بريطانيا لإنهاء تواجد شركات القمار في كرة القدم

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كرة الدوري الإنجليزي
كرة الدوري الإنجليزي للموسم القادم

حملة في بريطانيا لإنهاء تواجد شركات القمار في كرة القدم

لندن - د ب أ

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انطلقت حملة محلية في بريطانيا يقودها مشجعو كرة القدم لحث الأندية على وضع حد لرعاية شركات القمار لها.

وقدمت منظمة أنصار كرة القدم ضد إعلانات المقامرة، والتي تضم الأشخاص المتعافين من إدمان القمار والأسر الثكلى بسبب الانتحار المرتبط بالمقامرة، أكثر من 20 التماسا.

وتأمل مجموعة الحملة في الحصول على مليون توقيع وتريد من الأندية في جميع أنحاء البلاد إلغاء جميع شراكات المقامرة الحالية والتعهد برفض الصفقات الإعلانية المستقبلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية يوم الخميس.

وذكر بيان صادر عن المجموعة: لا يوجد مكان يتم فيه الشعور بالوجود الخبيث للمقامرة أكثر من كرة القدم، التي تعمل بمثابة الخطاف الذي يجذب الشباب الواعد لأول مرة، ويهيئهم لإدمان القمار مدى الحياة.

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