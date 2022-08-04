نجم برشلونة ينتقل إلى الدوري الأميركي في صفقة غريبة

أعلن برشلونة الإسباني يوم الخميس انتقال لاعبه الموهوب ريكي بويغ إلى لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي في صفقة غير متوقعة، وذلك عقب استبعاده من قائمة الفريق.

وبويغ (22 عاماً) واحد من 5 لاعبين استبعدهم المدرب تشافي هيرنانديز من قائمة الفريق المسافرة إلى أميركا الشهر الماضي لخوض مباريات إعدادية.

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وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي أنه توصل إلى اتفاق بانتقال ريكي بويغ إلى لوس أنجلوس غالاكسي على أن يحتفظ النادي الكاتالوني بحق إعادة الشراء و50% من قيمة بيعه مستقبلاً.

وظهر بويغ للمرة الأولى مع الفريق في مايو 2018 أمام ليونيسا ببطولة كأس الملك، وخاض بعدها 57 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

وكان ينظر إلى بويغ بأنه امتداد للنجم السابق أندريس إنييستا وكذلك تشافي هيرنانديز المدرب الحالي، وهو ما جعل انتقاله إلى الدوري الأميركي مفاجئاً.