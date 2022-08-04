نوير جاهز لقيادة بايرن في مباراة فرانكفورت

أكد جوليان ناغلسمان، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أن الحارس الدولي مانويل نوير سيلحق بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، الجمعة، في افتتاح الموسم الجديد للدوري الألماني، كما كشف وصول تصريح اللعب الخاص بالمهاجم الصاعد ماثيس تيل في الوقت المناسب، ليصبح جاهزا هو الآخر للمشاركة إذا لزم الأمر.

وقال ناغلسمان إن القائد نوير من المقرر أن يكمل تعافيه من اضطرابات المعدة بحلول موعد المواجهة أمام فرانكفورت، في مستهل حملة دفاع بايرن عن لقب الدوري الألماني، بعد التتويج باللقب في المواسم العشرة الأخيرة في رقم قياسي.

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وأضاف ناغلسمان في تصريحات صحافية يوم الخميس: الأمر يبدو جيدا، لن يتدرب اليوم لكنه سيسافر مع الفريق، سيشارك في اجتماعاتنا يوم الخميس، ويشعر بكثير من التحسن، إذا استمرت الأمور في التحسن كما أفترض، سيكون بمقدوره المشاركة.

وأشار: ليس من السهل اللعب في فرانكفورت، لا أعرف بنسبة 100% كيف سيبدو فريقهم، فرانكفورت فريق قوي وصاحب قاعدة من الجماهير الشغوفة، إنها المباراة الافتتاحية للموسم مساء الجمعة، ستكون مباراة جيدة.



وتسلم بايرن تصريح اللعب الخاص بتيل (17 عاماً) والذي استغرق استخراجه وقتا أطول من المعتاد، حيث ينبغي الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على عملية الانتقال أولا، فيما يتعلق باللاعبين صغار السن.