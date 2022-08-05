الاتحاد الإيطالي يوقف لاعب نابولي بسبب "مزحة"

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة أن جيانلوكا جايتانو لاعب خط وسط نابولي تم إيقافه لمباراتين بسبب إرساله مزحة تخص التلاعب بنتائج المباريات عبر الهاتف.



وأرسل اللاعب البالغ من العمر "22 عاما"، الذي كان معارا إلى كريمونيزي الصاعد حديثا في ذلك الوقت رسالة عبر تطبيق واتساب إلى فيتوريو باريجيني لاعب كومو قبل أربعة أيام من مواجهة الفريقين بدوري الدرجة الثانية في مايو يسأل عما إذا كان يمكنه لفريقه بالفوز.



وجاء في الرسالة: هل تتركون لنا النقاط الثلاث يوم الجمعة؟" أعقبها بإرسال رمزين من الرموز التعبيرية الضاحكة.



ووجهت إلى جايتانو تهمة انتهاك مبادئ النزاهة والأخلاق الرياضية كما تم تغريمه 4500 يورو (4583.25 دولار). وسيتعين على كريمونيزي دفع غرامة قدرها 5000 يورو. وفاز كريمونيزي الزائر بالمباراة 2-1.



وسيغيب اللاعب عن مباراتي فيرونا في 15 أغسطس ومونزا في 21 من الشهر ذاته.

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