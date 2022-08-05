باريس يفقد مبابي بسبب الإصابة

يبدأ باريس سان جرمان، السبت، حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم ضد مضيفه كليرمون من دون نجمه كيليان مبابي، وذلك بسبب إصابة في العضلة المقربة وفق ما أفاد النادي الباريسي.

وقال سان جرمان في بيان الجمعة: مبابي يعاني في العضلة المقربة، سيبقى تحت الرعاية في مركز التمارين. سيتم تقييم الوضع في غضون 72 ساعة.

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وسبق لمبابي الذي قرر تمديد عقده مع نادي العاصمة عوضاً عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، أن غاب عن مباراة كأس الأبطال التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس والتي فاز بها سان جرمان على نانت 4-صفر الأحد، بسبب الإيقاف.

ويخوض سان جرمان الموسم بقيادة مدرب جديد هو كريستوف غالتييه الذي خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه رغم نجاحه في قيادة الفريق لاستعادة لقب الدوري من ليل.

ويبقى مبابي حجر الزاوية في تركيبة سان جرمان والصفقة الأهم التي عقدها هذا الصيف من خلال نجاحه في التصدي لمحاولات ريال مدريد، وبالتالي ضمان بقائه حتى العام 2025.

ووعد غالتييه الذي فرض خلال المباريات التحضيرية أسلوبه مع ثلاثة مدافعين (3-4-1-2): سنستمر في العمل بإيقاع وشدة، وتصحيح الأخطاء.

واستثمر الفريق نحو 100 مليون يورو قبل أغسطس في فترة الانتقالات الصيفية، باحثاً عن فض الشراكة مع سانت إتيان (10 ألقاب) الذي هبط الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية مع متز وبوردو.

وعمد غالتييه إلى تدعيم صفوف فريقه في خط الوسط من خلال ضمّ البرتغاليين ريناتو سانشيس من ليل وفيتينيا من بورتو، بالإضافة الى التعاقد مع المدافع الدولي نوردي موكييلي من لايبزيغ الالماني والمهاجم هوغو ايكيتيكي من رينس.