تشيلسي يحسم صفقة كوكوريا

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، أنه ضم إلى صفوفه المدافع الإسباني مارك كوكوريا لاعب برايتون آند هوف ألبيون بناء على عقد لمدة ستة أعوام.



ولم يكشف الناديان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن برايتون أعلن أنه سيحصل على ملغ قياسي مقابل الاستغناء عن خدمات كوكوريا (24 عاما).



لكن وسائل إعلام بريطانية قدرت قيمة الصفقة بنحو 63 مليون جنيه إسترليني (76.46 مليون دولار).



ونقل موقع تشيلسي عن لاعبه الجديد قوله: أنا سعيد حقا. هذه فرصة كبيرة بالنسبة لي لأنني انضم إلى واحد من أفضل الأندية في العالم وسأعمل بكل جد من أجل الشعور بالسعادة هنا ومساعدة الفريق.



وكان كوكوريا الذي خاض مباراة دولية واحدة مع منتخب إسبانيا انضم إلى برايتون في 2021 قادما من خيتافي الإسباني وشارك معه في 35 مباراة في الدوري الممتاز، عندما احتل الفريق المركز التاسع في الموسم الماضي.



وقال غراهام بوتر مدرب برايتون عبر موقع ناديه: لم نكن نرغب في بيع مارك، لكنه يريد الحصول على فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا من أجل تعزيز فرصته في اللعب لمنتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم، ونحن نتمنى له التوفيق مستقبلا وقد سعدت بالعمل معه خلال أخر 12 شهرا.



وبهذا بصبح كوكوريا ثالث لاعب يتعاقد معه تشيلسي هذا الصيف بعد المدافع كاليدو كوليبالي والمهاجم رحيم سترلينغ.



وسيبدأ تشيلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث الموسم الجديد يوم السبت باللعب في ضيافة إيفرتون.

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