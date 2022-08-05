ساني يكشف: بايرن ميونخ انهار

قال ليروي ساني مهاجم بايرن ميونيخ إن الفريق انهار تدريجيا الموسم الماضي حتى تراجع أداء جميع اللاعبين في نفس التوقيت، وهو أمر في رأيه ما كان يجب أن يحدث في ناد مثل بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



وحقق بايرن تفوقا كبيرا بفضل البداية القوية للموسم قبل أن يبدأ في التراجع في المستوى.



ومع ذلك، حتى مع وجود ختام غير متسق من الانتصارات والتعادلات والهزائم، فقد تمكن من الفوز بلقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي.



ووصل الفريق إلى الحضيض في أبريل بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة مفاجئة أمام فياريال في دور الثمانية.



وقال ساني لصحيفة "أتلتيك" في مقابلة نُشرت الليلة الماضية: عندما يتراجع أداء لاعب أو اثنين يمكن للآخرين تعويضهم. ومن سوء حظنا أننا وقعنا جميعا في نفس الحفرة في نفس الوقت. من الصعب الخروج عندما لا يكون هناك من يسحبك من الجانب الآخر. شيء من هذا القبيل لا يجب أن يحدث بالفعل في بايرن ميونيخ. لكنه حدث. فنحن بشر ولسنا آلات.



من ناحية أخرى، كان ساني واثقا من أن التجربة كانت درسا له ولزملائه في الفريق.



وأضاف: في اللحظة التي يرى فيها أحدهم أن هناك خطأ صغيرا علينا أن نتحدث عنه ونواجهه كمجموعة. لحسن الحظ روح الفريق لدينا رائعة.



وذكر ساني أيضا أن بايرن سيتعين عليه التكيف بعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لكنه أضاف أن الفريق لا يخشى التغيير.



وتابع: لا يمكنك لعب الكرات الطويلة في منطقة جزاء المنافس لأنه لا يوجد أحد هناك! علينا أن نساعد بعضنا البعض والتحرك كفريق وكلما لعبنا بهذه الطريقة تمكنا من النجاح.



وأضاف الدولي الألماني أن تعاقدات بايرن خلال فترة الانتقالات الحالية، والتي تضم المهاجم السنغالي ساديو ماني والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، كانت بمثابة تحد جديد للفريق مما ساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة.



وأضاف ساني مازحا: أخبرت ساديو أنني مرتاح لوجوده هنا، لأنني لم أعد مضطرا للعب ضده بعد الآن.

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