لامبارد: آلي قادر على أن يكون هدافاً

قال فرانك لامبارد مدرب إيفرتون إن الدعم والحب القاسي يمكن أن يساعدا لاعب خط الوسط ديلي آلي في استعادة مستواه بعد بداية مخيبة في جوديسون بارك.



وشارك آلي (26 عاما) في التشكيلة الأساسية مرة واحدة فقط بعد انتقاله في يناير الماضي من توتنهام هوتسبير، حيث فشل في تسجيل أي هدف أو صنع تمريرة حاسمة.



وقال لامبارد للصحافيين قبل مباراة إيفرتون الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرضه أمام تشيلسي يوم السبت: من الممكن العمل معه ليكون هدافا. لديه غريزة للوصول إلى مواقع يمكن منها تسجيل الأهداف ونحن بحاجة إلى إيجاد طرق لإعادته إلى تلك المواقع وربما إعادة ثقته بنفسه أيضا. هذا هو السبب الذي جعلني أحضره إلى النادي.



وسيبدأ إيفرتون الموسم الجديد بدون المهاجم دومينيك كالفيرت لوين الذي سيغيب ستة أسابيع بسبب مشكلة في الركبة وريتشارليسون الذي انتقل إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الحالية.



وسجل آلي هدفا واحدا فقط في الدوري في الموسمين الماضيين.



وأضاف لامبارد: في بعض الأحيان عليك أن تسمع أشياء جادة لتستفيد من نفسك بأفضل شكل سواء ديلي أو أي لاعب آخر. يجب أن يكون هناك شيء ما يمكن أن يكون جسديا أو عقليا، وأعتقد أنه من المهم أن يكون لديه آلية دعم ليس فقط مني بل من نفسه ومن حوله والجهاز المعاون وزملائه في الفريق.



وتجنب إيفرتون الهبوط بصعوبة الموسم الماضي وأنهى الدوري في المركز 16.

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