ليفاندوفسكي يزيح نيمار ويدخل التاريخ

دخل البولندي روبت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، قائمة أكثر 10 لاعبين حظوا باستقبال جماهيري في العرض التقديمي للترحيب باللاعبين في أنديتهم الجديدة.

وتجاوز الحضور في "كامب نو" التوقعات، بعدما حضر ما لا يقل عن 57 ألف متفرج تقديم المهاجم القادم من صفوف بايرن ميونخ لمدة 4 مواسم بصفقة وصلت إلى 45 مليون يورو.

مادة اعلانية

واللافت للنظر، أن القائمة شهدت تواجد 7 لاعبين تم تقديمهم من قبل ريال مدريد وبرشلونة، علما أن ثلاثة لاعبين من النادي الكتالوني يتواجدون في المراكز الخمسة الأولى.

10 – خاميس رودريغيز

عندما تعاقد ريال مدريد مع صانع الألعاب الكولومبي في يوليو 2014، تواجد 36 ألف مشجع للترحيب بخاميس في ملعب "سانتياغو برنابيو"، رغم ارتفاع حرارة الجو في تلك الفترة بسبب الصيف.

وكان حينها خاميس قد تألق في نهائيات كأس العالم بالبرازيل، لكنه لم يكن على قدر الطموحات مع نادي العاصمة الإسبانية.

9 – كارلوس تيفيز

حرص أكثر من 45 ألف من مشجعي بوكا جونيورز للترحيب بعودة المهاجم الأرجنتيني في 2015، بعدما قرر تيفيز العودة إلى بوينس آيرس عقب مسيرة رائعة في أوروبا مع وست هام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا إضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

8 – فرناندو توريس

شهدت عودة المهاجم الإسباني إلى أتلتيكو مدريد حضورا تجاوز الـ 50 ألفاً للترحيب بلاعبهم السابق الذي عاد إلى النادي بعد 8 سنوات قضاها في ليفربول وتشيلسي وميلان، ليدخل "النينو" القائمة بعد الحشد التاريخي الذي شهده "فيسنتي كالديرون" الملعب السابق لأتلتيكو.

7 – هازارد

التقديم الرسمي الذي قدمه ريال مدريد للبلجيكي إيدن هازارد احتل المرتبة السابعة من حيث الحضور الجماهيري في يونيو 2019، إذ حضر أكثر من 50 ألف مشجع تقديم لاعب تشيلسي السابق في ناديه الجديد، ويعد ثالث أكبر حضور جماهيري في "سانتياغو برنابيو" لتقديم لاعب جديد.

6 – كاكا

جذب اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 2007 حضورا وصل إلى 55 ألف شخص في صيف 2009، بعدما انتقل إلى صفوف ريال مدريد قادما من ميلان الإيطالي في صفقة بلغت 67 مليون يورو.

5 – نيمار

في يونيو 2013 قدم برشلونة الموهبة البرازيلية نيمار دا سيلفا أمام حوالي 57 ألف مشجع، وهو أعلى رقم بالنسبة للاعبين البرازيليين متفوقا على كاكا مع ريال مدريد.

4 – ليفاندوفسكي

ذكرت "سبورت" الكتالونية، يوم الجمعة، أن تقديم ليفاندوفسكي شهد حضور ما لا يقل عن 57 ألف و300 متفرج، وهو التقديم الذي لطالما حلم به المهاجم البولندي الذي سعى جاهدا للانتقال إلى صفوف برشلونة الصيف الحالي.

3 – إبراهيموفيتش

دخل المهاجم السويدي القائمة بقوة، بعدما احتشد 60 ألف مشجع للاحتفال بوصول زلاتان إبراهيموفيتش إلى "كامب نو" وتقديمه لاعبا لبرشلونة في يوليو 2009.

2 – مارادونا

على الرغم من مرور 38 عاما على تقديمه لجماهير نابولي، إلا أن أسطورة كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا مازال متواجدا في القائمة، إذ حظي باستقبال تاريخي بلغ 65 ألف عاشق للنادي الإيطالي في يوليو 1984.

1 – رونالدو

في 2009 كسر كريستيانو رونالدو رقم دييغو مارادونا الصامد لـ 25 عاما، عندما قدمه ريال مدريد في ملعبه "سانتياغو برنابيو" وسط ترحيب حار من 75 ألف مشجع، ليتصدر القائمة بعدما بلغت قيمة انتقاله إلى النادي الإسباني 94 مليون يورو قادما من مانشستر يونايتد.