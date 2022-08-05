ماريانو دياز.. شوكة في حلق ريال مدريد

على الرغم من كافة المحاولات التي بذلها ريال مدريد للتخلص من لاعبه ماريانو دياز، إلا أن المهاجم الدومينيكاني يتمسك بموقفه ويصر على إكمال عقده مع نادي العاصمة الإسبانية.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم بديل لقائده كريم بنزيمة، لكن ذلك مرتبط بمغادرة ماريانو دياز الذي يصر على عدم الاستماع إلى العروض ويرغب في الاستمرار مع النادي إلى حين نهاية عقده صيف الموسم المقبل.

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وتعاقد بطل النسخة الماضية للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الانتقالات الصيفية الحالية مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر في صفقة انتقال مجانية قادما من تشيلسي الإنجليزي، وكذلك مع لاعب خط الوسط الدفاعي أوريلين تشواميني من موناكو مقابل حوالي 100 مليون يورو، وذلك دون أي تعزيز في الجوانب الهجومية.

وذكرت التقارير الإسبانية أن النادي لن يتعاقد مع أي مهاجم بديل لنجمه بنزيمة، إلا في حالة مغادرة ماريانو دياز أو التخلص من ماركو أسينسيو الذي يصر كذلك على الاستمرار مع الفريق والانتقال مجانا الصيف المقبل.

ولا يعد ماريانو من الركائز الهامة التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ شارك في 397 دقيقة لعب طيلة الموسم الماضي، وسجل هدفا واحدا كان في مرمى قادش بالجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري.

عودة

ويعتبر الدومينيكاني من اللاعبين الذين صعدوا إلى الفريق الأول من أكاديمية النادي، وذلك في موسم 2016 مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولم ينجح حينها في إثبات نفسه ورحل صيف 2017 إلى ليون الفرنسي مقابل 8 ملايين يورو.

لكن تألقه اللافت مع ليون "سجل 21 هدفا خلال 48 مباراة"، جعل نادي العاصمة الإسبانية يعمل على استغلال بند يتيح للنادي استعادته ودفع 33 مليون يورو مقابل عودته، وذلك حتى يستفيد منه زيدان كلاعب بديل لبنزيمة.

إلا أن اللاعب العائد لم ينجح في تحقيق طموحات الفريق، وظل حبيسا لدكة البدلاء لفترات طويلة، وسجل 7 أهداف فقط منذ عودته قبل 4 سنوات.

الراتب

يشكل راتب ماريانو دياز عقبة أمام رحيله عن ريال مدريد، إذ أرادت بعض الأندية الحصول على خدماته في الانتقالات الحالية، إلا أنه رفض الاستماع لكافة العروض التي تقل عن ما يتقاضاه مع ريال مدريد "5 ملايين يورو سنويا".

وبات النادي الإسباني يفكر في التخلص من ماريانو عن طريق عرضه كلاعب مجاني، إلا أن الدومينيكاني لن يقبل بأي عرض أقل من راتبه الحالي، وهو ما يصعب مهمة رحيله ويصر على إكمال عقده.

خروج المهاجمين

سعى الفريق جاهدا إلى التخلص من عدة لاعبين في الانتقالات الحالية خاصة في خط المقدمة، وكان ماريانو على رأس قائمة اللاعبين غير المرغوب في خدماتهم، إلا أن تمسكه بالبقاء جعل النادي يعمل على التخلص من أسماء أخرى، مثل بورخا مايورال الذي رحل إلى خيتافي، وكان خيارا مهما لأنشيلوتي كلاعب بديل لبنزيمة، كما غادر المهاجم الصربي لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا بشكل مجاني.

وذكرت صحيفة "ماركا"، يوم الجمعة، أن المهاجم خوانمي لاتاسا، الصاعد من أكاديمية النادي، والذي يملك عقدا مع الفريق لغاية 2024، قريب من مغادرة ريال مدريد إلى خيتافي، مع وضع بند خيار الشراء في المستقبل، مما يعني أن ماريانو دياز سيكون رأس الحربة الثاني في الفريق.

تجاهل أنشيلوتي

وجه المدرب الإيطالي رسالة واضحة إلى ماريانو دياز إلى أنه لن يدخل ضمن حساباته بالموسم المقبل، وذلك بعدما منحه 30 دقيقة لعب خلال 3 مباريات ودية في جولة أميركا.

ولفتت التقارير إلى أن أنشيلوتي يفضل توظيف البلجيكي إيدن هازارد في خانة المهاجم رقم "9" كبديل لنجمه بنزيمة، بدلا من الاعتماد على ماريانو دياز.