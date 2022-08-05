لقب أوروبا يقود سيدات إنجلترا إلى المركز الرابع عالمياً

تقدم منتخب إنجلترا المتوج حديثا بلقب كأس أوروبا (يورو 2022) إلى المركز الرابع في النسخة الأحدث من التصنيف العالمي لمنتخبات السيدات، التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة.

وحل منتخب ألمانيا الذي خسر المباراة النهائية ليورو 2022 أمام إنجلترا 1 - 2 يوم الأحد الماضي على استاد ويمبلي، في المركز الثاني.

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وظل منتخب أميركا بطل العالم في الصدارة بعد فوزه مؤخرا بكأس أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وتقدم منتخب ألمانيا ثلاثة مراكز إلى المركز الثاني، وتراجع منتخب السويد مركزا واحدا إلى المركز الثالث، وتقدم منتخب إنجلترا من المركز الثامن إلى الرابع بعد التتويج القاري.

وحل منتخب فرنسا في المركز الخامس وهولندا في المركز السادس وكندا في المركز السابع وإسبانيا في المركز الثامن والبرازيل في المركز التاسع وكوريا الشمالية في المركز العاشر.

وأوضح فيفا أن أربعة منتخبات جديدة دخلت التصنيف العالمي للكرة النسائية، ليرتفع عدد الاتحادات الوطنية الأعضاء بالاتحاد الدولي إلى 185 عضوا، في رقم قياسي.

والمنتخبات الأربعة الجديدة في التصنيف هي كمبوديا (المركز 120) وتركمنستان (المركز 137) وتيمور الشرقية (المركز 152) وغينيا بيساو المركز 169).