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إلغاء ودية يوفنتوس وأتلتيكو في إسرائيل بسبب مخاوف أمنية

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جواو فيلكس أتلتيكو يوفنتوس
لقاء سابق جمع الفريقين

إلغاء ودية يوفنتوس وأتلتيكو في إسرائيل بسبب مخاوف أمنية

مدريد - أ ف ب

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قال فريقا يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني في بيان يوم السبت إنهما قررا إلغاء مباراتهما الودية في كرة القدم والتي كانت مقررة في تل أبيب لأسباب تتعلق بالوضع الأمني الراهن في البلاد.

وكان من المقرر إقامة المباراة بين يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي وأتلتيكو مدريد الذي ينافس في دوري إسبانيا في ملعب بلومفيلد في تل أبيب.

وسيبدأ يوفنتوس مسيرته في الموسم الجديد لدوري إيطاليا في مواجهة ساسولو في 15 أغسطس الجاري بينما يبدأ أتلتيكو مدريد مسيرته في الموسم الجديد بإسبانيا باللعب في ضيافة خيتافي في نفس اليوم.

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