بعد زفيريف.. تعرف على أشهر الرياضيين المصابين بالسكري

كشف بطل التنس الألماني ألكسندر زفيريف، يوم السبت، أنه يعانى منذ فترة طويلة من مرض السكري من النوع الأول وأنه قام بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة الآخرين على مكافحة المرض.

وأوضح صاحب الـ "25 عاما" أنه تم تشخيص إصابته بمرض السكري وهو يبلغ أربعة أعوام.

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وزاد مؤخرا عدد الرياضيين المصابين بمرض السكري، وتمكنوا من تحقيق مسيرة مهنية رائعة في مختلف الألعاب.

ناتشو



يعد مدافع ريال مدريد أحد أشهر لاعبي كرة القدم المصابين بالسكري، وتم تشخيص إصابته بالنوع الأول من داء السكري في سن الثانية عشرة، إلا أن ذلك لم يمنعه من تحقيق مسيرة احترافية رائعة مع ريال مدريد بتحقيق 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى المشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018.

مايورال



أصيب المهاجم الإسباني واللاعب السابق لريال مدريد ولاعب خيتافي حاليا بالمرض في سن الخامسة، لكنه تعلم بعد ذلك إدارة مستوى السكر في الدم، ولم يقف المرض أمام مسيرته الاحترافية.

وسيم أكرم



تم تشخيص إصابة لاعب الكريكيت الباكستاني الشهير بالمرض من النوع الأول في ذروة مسيرته الاحترافية في سن الثلاثين، وقال وسيم في تصريحات: أتذكر مدى الصدمة التي كنت عليها، لأنني كنت رياضيا يتمتع بصحة جيدة وليس لدي أي تاريخ مع مرض السكري في عائلتي، لذلك لم أتوقع ذلك على الإطلاق.

جاي كاتلر



عانى لاعب كرة القدم الأميركية من فقدان شديد في الوزن وإرهاق، وتم تشخيص إصابته بالنوع الأول من المرض أثناء مسيرته الاحترافية، واعتمد جاي كاتلر على استخدام مضخة الأنسولين لإدارة حالته بشكل أفضل، ثم انتقل إلى استخدام حقن الأنسولين، واتجه إلى إيقاف تناول الحلويات في نظامه الغذائي والاعتماد على الفواكه والبروتينات.

غاري هول جونيور



بالنسبة لغاري كانت السباحة رياضة عائلية، على خطى والده وجده، مثل أميركا في أولمبياد 1996 وحصل على ميداليتين فضيتين، وبعد فترة وجيزة تم الإعلان عن إصابته بمرض السكري من النوع الأول.

على الرغم من صدمته، فقد حقق السباح الأميركي إنجازات رائعة في مسيرته، وتدرب لمدة 8 ساعات يوميا مع فحص مستوى السكر في الدم على فترات، ونال لقب أسرع سباح في العالم بأولمبياد 2000، وبعد ذلك أثار إعجاب العالم بحصوله على 10 ميداليات أولمبية بحلول 2008.

ويل كروس



لطالما احتل متسلق الجبال الأميركي عناوين الصحف في مسيرته الاحترافية، على الرغم من إصراره للتعامل مع مرض السكري الذي أصيب به في التاسعة من عمره، علما بأن الأطباء توقعوا ألا يعيش حتى سن الثلاثين عندما تم تشخيصه بالسكري في 1976.

ورغم ما قاله الأطباء، صعد كروس أعلى القمم في جميع القارات السبع ووصل إلى القطبين الشمالي والجنوبي، وقاد فريقا إلى عدة أماكن غير مستكشفة.

ستيف ريدغريف



حصل المجدف البريطاني على 5 ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية على التوالي، وفي سن الـ 35 تم تشخيص حالته بمرض السكري من النوع الثاني، كان ذلك قبل فوزه بالميدالية الذهبية الخامسة في الأولمبياد، حيث سرعان ما تبنى نظاما غذائيا يخفض السكر بناء على نصيحة الأطباء.