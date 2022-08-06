.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جورجينيو يقود تشيلسي للفوز على إيفرتون

  • الخط
تشيلسي إيفرتون
فرحة فريق تشيلسي بالهدف

جورجينيو يقود تشيلسي للفوز على إيفرتون

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قاد الدولي الإيطالي جورجينيو فريقه تشيلسي للفوز على مضيفه إيفرتون 1 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل جورجينيو هدف المباراة الوحيد لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

وكانت منافسات المرحلة الأولى من المسابقة قد انطلقت يوم الجمعة حيث فاز أرسنال على مضيفه كريستال بالاس 2 - صفر.

وأقيمت خمس مباريات من المرحلة الأولى ، يوم السبت، حيث تعادل ليفربول مع فولهام 2 -2 وفاز بورنموث على أستون فيلا 2 - صفر، وليدز يونايتد على وولفرهامبتون 2 -1، ونيوكاسل يونايتد على نوتنغهام فورست 2 -صفر،وتوتنهام على ساوثهامبتون 4 -1.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تهدد بملاحقة قادة حركة الجهاد في الخارج إسرائيل تهدد بملاحقة قادة حركة الجهاد في الخارج
اكتشف المزيد