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صلاح ينقذ ليفربول من السقوط أمام فولهام

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صلاح ليفربول فولهام
صلاح محتفلاً بهدفه

صلاح ينقذ ليفربول من السقوط أمام فولهام

لندن - د ب أ

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سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للتعادل مع فريق فولهام 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فولهام بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 33، وتعادل ليفربول عن طريق دارون نونيز في الدقيقة 64، ثم سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولفولهام في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 80.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي.

وحصد كل فريق أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.

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