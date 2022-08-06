نيوكاسل يهزم نوتنغهام.. وتوتنهام يكتسح ساوثهامبتون

حقق توتنهام فوزا كبيرا على ضيفه ساوثهامبتون 4 - 1، يوم السبت، في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت المرحلة ذاتها فوز نيوكاسل يونايتد على نوتنغهام فورست 2 - 0، وفوز ليدز يونايتد على وولفرهامبتون 2 - 1، وبورنموث على أستون فيلا 2 - صفر.

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وفي ملعب توتنهام ، كان ساوثهامبتون هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة 12 عن طريق جيمس وارد بروز ، لكن الفريق اللندني نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 21 عن طريق ريان سيسنيون.

وفي الدقيقة 31 سجل إيرك داير الهدف الثاني لتوتنهام، ثم تكفل محمد ساليسو لاعب ساوثهامبتون بتسجيل الهدف الثالث لتوتنهام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 63 سجل ديان كولوسيفسكي الهدف الرابع لتوتنهام.

وفي ملعب "سانت جيمس بارك"، نجح نيوكاسل في تحقيق الفوز على ضيفه نوتنغهام فورست الصاعد من الدرجة الأولى .

وانتظر نيوكاسل حتى الدقيقة 58 ليسجل له مدافعه السويسري فابيان شير الهدف الأول، قبل أن يضيف كالوم ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وعلى ملعب "إيلاند رود" نجح ليدز يونايتد في قلب تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1 على وولفرهامبتون.

وتقدم دانيل بودينسي لوولفرهامبتون في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك رودريجو مورينو التعادل لليدز في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 74 سجل ريان آيت نوري لاعب وولفرهامبتون الهدف الثاني لليدز بالخطأ في مرمى فريقه.

وحقق الصاعد الجديد بورنموث فوزا مفاجئا على ضيفه أستون فيلا 2 - صفر.

وتقدم بورنموث في الدقيقة الثانية عن طريق جيفرسون ليرما، قبل أن يضيف كيفر مور الهدف الثاني في الدقيقة 80.