"كاف" يحدد موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم السبت، إجراء قرعة بطولتي الأندية (دوري الأبطال والكونفيدرالية) يوم الأثنين بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.
وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أنه سيجري قرعة الجولات التمهيدية لمسابقاتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأثنين .
وأوضح أنه قد تحدد مواعيد مباريات الذهاب في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 16 إلى 18 من ذات الشهر للجولة.
كما ذكر ذات المصدر أنه تم تحديد الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل موعدا لمباريات الذهاب للدور التمهيدي الثاني فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 14 إلى 16 من ذات الشهر، وتم تحديد يومي 2 و 9 نوفمبر موعدا لمباريات الجولة الإضافية الثانية ببطولة الكونفيدرالية .
يذكر أن الوداد المغربي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا ،فيما يحمل لقب الكونفيدرالية مواطنه نهضة بركان .
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