بمشاركة رونالدو.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون

استهل فريق مانشستر يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالخسارة 1 - 2 أمام ضيفه برايتون خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة والتي شهدت تعادل ليستر سيتي مع برينتفورد 2 - 2.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما باسكال غروس في الدقيقتين و39، فيما شارك رونالدو بالشوط الثاني.

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واستطاع مانشستر يونايتد أن يقلص الفارق في الشوط الثاني عن طريق هدف سجله أليكسيس ماك أليستر، لاعب برايتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

وحصد برايتون أول ثلاث نقاط له هذا الموسم فيما ظل مانشستر يونايتد بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، تعادل ليستر سيتي مع برينتفورد 2-2.

وسجل هدفي ليستر سيتي تيموتي كاستاني وكيرنان هال في الدقيقتين 33 و46، فيما سجل هدفي برينتفورد إيفان توني وبيليندا دا سيلفا في الدقيقتين 62 و86.

وحصد كل فريق على أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.