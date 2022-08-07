غوارديولا ساخراً: هالاند الآن مثل هنري ورونالدو

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعدما سجل لاعبه الجديد إرلينغ هالاند هدفي الفوز 2-صفر على وست هام يونايتد، إن المهاجم النرويجي تأقلم بسرعة مع أسلوب لعب حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخاض هالاند مباراته الأولى في الدوري بالتسجيل في كل شوط، وكانت البداية من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليبدأ سيتي رحلة الدفاع بشكل مميز في استاد لندن.
وقال غوارديولا لشبكة سكاي سبورتس عن اللاعب البالغ عمره "22 عاما" المنضم من بروسيا دورتموند هذا الصيف: لم تكن لدينا أي شكوك في أن اللاعب الذي يسجل الأهداف منذ مولده سيسجل الأهداف هنا.
وأضاف: أعطانا هالاند إمكاناته. نحن لن نتغير كثيرا، بل سنتأقلم. نعرف أن لدينا قوة هنا. إنه يركض كثيرا في عمق الملعب ويجيد إنهاء الهجمات.
وواصل ساخرا: قبل أسبوع كان غير قادرا على التأقلم في الدوري بعد لقاء ليفربول، والجميع يسخر منه، والآن يقارن بهنري وكريستيانو رونالدو.
وتابع: إنه يتأقلم بشكل رائع مع الأسلوب الذي نريد أن نلعب به. سنحاول استغلاله بشكل أكبر وأتمنى أن يكون بوسعنا منحه الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف.
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