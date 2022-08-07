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غوارديولا: لسنا مهووسين بدوري الأبطال

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غوارديولا ريال مدريد
مانشستر سيتي ودع الأبطال أمام ريال مدريد الموسم الماضي

غوارديولا: لسنا مهووسين بدوري الأبطال

مانشستر - رويترز

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليس هوسا ولن يحدد مستقبله بالنادي.

وقاد غوارديولا، الذي ينتهي عقده في 2023، سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، لكنه أخفق في الحصول على الجائزة الأوروبية الكبرى وخسر النهائي في 2020-2021 في أفضل نتيجة له.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين قبل افتتاح مشواره بالدوري أمام وست هام يونايتد في وقت لاحق يوم الأحد: حياتي لا تتوقف على دوري الأبطال، سأحب الفوز باللقب وحاول الجميع ذلك، لكنه ليس هوسا للنادي.

وشدد غوارديولا، الفائز بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة، على أنه حريص على التحسن بالمسابقة القارية رغم تتويجه بالعديد من الألقاب منذ وصوله من بايرن ميونيخ في 2016.

وأضاف: الهدف الرئيسي بالنسبة لي تحسن الفريق واللعب بشكل أفضل، أنا هنا فقط من أجل اللعب بشكل أفضل فرديا وجماعيا.

وتابع: لا أفكر فيما سيحدث بعد 11 شهرا اذا فزنا أو خسرنا، اذا فزنا فهذا مذهل وإن خسرنا سيكون إخفاقا ولن يتغير أي شيء.

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