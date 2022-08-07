قصة.. "رجل مباراة ليفربول" مع مدرب الفيحاء السعودي

خطف الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام، الأنظار وسيطر على عناوين الصحافة الإنجليزية بعدما نجح في تسجيل ثنائية بمرمى ليفربول، في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري الممتاز، يوم السبت.

وأوقف الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وصيف المسابقة في النسخة الماضية، وكان بإمكانه تحقيق النقاط الثلاث في اللقاء، إذ تقدم فولهام مرتين على ليفربول عن طريق ميتروفيتش، لكن محمد صلاح تمكن من إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة 80 ومنح فريقه نقطة من اللقاء الذي أقيم على ملعب "كرافين كوتاج".

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ومع كل تألق لمهاجم فولهام تسلط الصحافة الضوء على قصة صاحب الـ "27 عاما" مع فوك رازوفيتش، المدير الفني الحالي لفريق الفيحاء السعودي، بطل كأس الملك الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "ذا ستار" البريطانية في موقعها الإلكتروني بعد اللقاء: يعد فوك رازوفيتش من أوائل المدربين الذين اكتشفوا ميتروفيتش، عندما كان المهاجم يافعا، وقرر المدرب الاستعانة به في الفريق الأول رغم أن عمر المهاجم "16 عاما" فقط حينها، وليس لديه الخبرة الكافية.

وعن تجربته السابقة مع ميتروفيتش، سرد المدرب الحالي للفيحاء السعودي تفاصيل قصته مع اللاعب لـ "العربية. نت"، قائلا: كل ما حققه ميتروفيتش في مسيرته الاحترافية ومستواه التهديفي الرائع له أهمية بالنسبة لي كمدربه سابقا، فقط أولئك الذين مروا بها يعرفون مدى صعوبة فترة الانتقال من الشباب إلى الفريق الأول، وكيف يجب أن تكون قوياً ذهنياً للتغلب على الصعاب.

وأضاف رازوفيتش: لقد كان فتى شاباً وطموحاً ويرغب في النجاح، كان جسده مثالياً وإمكاناته واضحة، وسرعان ما فرض هيمنته داخل منطقة الجزاء، وأنا سعيد جدا بما يحققه، لأنه كان محترفاً من اليوم الأول في أكاديمية النادي، وأتمنى له الأفضل دائماً.

وتعود قصة المهاجم الدولي مع مدربه السابق، عندما كان فوك رازوفيتش في بداية مسيرته التدريبية بأكاديمية بارتيزان، بعدها تولى تدريب تيليوبتيك، أحد أندية الدرجة الأولى وقتها، وقرر الاستعانة باللاعب الذي كان في ناشئي بارتيزان على سبيل الإعارة.

وأضافت التقارير الصربية: تمكن فوك رازوفيتش من صقل موهبة ميتروفيتش ومنحه الفرصة، وساعده في الانضمام إلى الفريق الأول لبارتيزان في دوري المحترفين الصربي، وبعدها تم بيعه إلى أندرلخت في أغسطس 2013، وسجل 16 هدفاً في الدوري وحقق مع الفريق اللقب، وانتقل بعد ذلك إلى نيوكاسل وفولهام.

وخاض ميتروفيتش مع فوك رازوفيتش 36 مباراة ، تمكن من تسجيل 12 هدفاً، وأصبح ألكساندر ميتروفيتش الهداف التاريخي لمنتخب صربيا بـ "46 هدفاً".

وبشأن تجربته مع فوك رازوفيتش، قال مهاجم فولهام في تصريحات سابقة: رآني رازوفيتش وأخذني إلى تيليوبتيك، ومن ثم تمكنت من العودة إلى بارتيزان واللعب مع الفريق الأول، وكنت حينها أشارك بديلا، قبل أن يتولى رازوفيتش مهمة تدريب بارتيزان ويضعني كلاعب أساسي.