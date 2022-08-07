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هالاند يمنح مانشستر سيتي نقاط وست هام

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هالاند مانشستر سيتي وست هام
هالاند محتفلاً بهدفه الأول

هالاند يمنح مانشستر سيتي نقاط وست هام

لندن - رويترز

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أحرز إرلينغ هالاند هدفين في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 2-صفر على وست هام يونايتد صاحب الأرض يوم الأحد.

وافتتح هالاند، المنضم من بروسيا دورتموند هذا الصيف في صفقة ضخمة، الأهداف في الدقيقة 36 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وأضاف المهاجم النرويجي الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعدما انفرد بمرمى وست هام مستفيدا من تمريرة متقنة من كيفن دي بروين.

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