هالاند يمنح مانشستر سيتي نقاط وست هام

أحرز إرلينغ هالاند هدفين في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 2-صفر على وست هام يونايتد صاحب الأرض يوم الأحد.
وافتتح هالاند، المنضم من بروسيا دورتموند هذا الصيف في صفقة ضخمة، الأهداف في الدقيقة 36 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.
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وأضاف المهاجم النرويجي الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعدما انفرد بمرمى وست هام مستفيدا من تمريرة متقنة من كيفن دي بروين.
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