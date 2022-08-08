إشبيلية يعلن تعاقده مع إيسكو

أعلن نادي إشبيلية الإسباني يوم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط إيسكو في صفقة انتقال حر.

ووقع إيسكو عقدا مع إشبيلية يمتد لعامين بعد إجتيازه الكشف الطبي.

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ورحل إيسكو "30 عاما" عن ريال مدريد بعد تسعة أعوام قضاها مع الفريق، وذلك عقب نهاية عقده في يونيو الماضي، بعدما خرج من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبات إيسكو ثالث صفقات إشبيلية هذا الصيف بعد ضم المدافعين ماركاو وأليكس تيليس بجانب رحيل جوليس كوندي ودييغو كارلوس.

ورحل إيسكو عن النادي الملكي بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا خمس مرات.

وشارك إيسكو في 38 مباراة مع منتخب إسبانيا، كان أخرها في 2019.

ومن المقرر أن يتعاون إيسكو مجددا مع غولين لوبتيغي المدير الفني لإشبيلية، والذي سبق له تدريبه في ريال مدريد.

ويستهل إشبيلية مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بملاقاة مضيفه أوساسونا يوم الجمعة المقبل.