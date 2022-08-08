برشلونة يتراجع عن بيع دي يونغ.. ولابورتا يوضح

قال جوان لابورتا، رئيس برشلونة، اليوم الأحد، إن لاعب الوسط فرينكي دي يونغ يرى مستقبله في النادي الإسباني رغم تكهنات رحيله، مشددا على رغبة النادي في استمراره في كامب نو.



وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بانتقال لاعب منتخب هولندا (25 عاما) إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف وبأن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 70 مليون يورو (71.27 مليون دولار) للتعاقد معه.



وأبلغ لابورتا الصحافيين على هامش كأس جوان غامبر الودية: هو لاعب في برشلونة يتمتع بقدرات هائلة ونريده أن يبقى معنا. في وجوده بجوار لاعبين آخرين نحظى بخط وسط قوي جدا، لديه بعض العروض لكننا نريد استمراره وهو يريد البقاء أيضا.



وضم برشلونة لاعبين مثل رافينيا وجول كوندي وروبرت ليفاندوفسكي بمبلغ يزيد على 150 مليون يورو وفقا لتقارير صحافية وسط تطلعاته لإعادة بناء الفريق.



وأكد لابورتا أنه يتوقع المزيد من الصفقات سواء بضم أو خروج لاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات في 31 أغسطس، وارتبط مدافع تشيلسي ماركوس ألونسو بقوة بالانتقال إلى صفوف بطل إسبانيا 26 مرة.



وواصل رئيس النادي الكتالوني: نأمل هذا الأسبوع في تسجيل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم بالفعل.



كما يتطلع برشلونة للاستغناء عن المدافع الفرنسي صمويل أومتيتي ومهاجم الدنمارك مارتن بريثويت.



وتابع لابورتا: يتفهم الاثنان أن أفضل حل هو الذهاب للعب لفريق آخر. احترمنا عقديهما دائما لكن حان الوقت لأن يتخذا خطوة للأمام ويجب أن نتوصل لحل هذا الأسبوع.

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