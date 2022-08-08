برشلونة يتفوق بسداسية ويحرز كأس غامبر

قدم برشلونة الإسباني استعراضاً هجومياً باكتساحه ضيفه بوماس المكسيكي 6-صفر الأحد، ليحرز كأس جوان غامبر في مباراة ودية سنوية يقيمها تكريماً لمؤسس النادي، يوم الأحد.

وقبل أقل من أسبوع على بداية الدوري الإسباني، قدم الوافدون الجدد الى برشلونة أداءً ملفتاً الأحد وعلى رأسهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي افتتح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة بتسديدة من زاوية ضيقة.

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ولم ينتظر برشلونة سوى ثوانٍ معدودة لإضافة الثاني عبر الشاب بدري (4) قبل أن يسجل الثالث بعد خمس دقائق بواسطة الفرنسي عثمان ديمبيليه بعد تمريرة من الوافد الجديد الآخر البرازيلي رافينيا.

ولعب بعدها ليفاندوفسكي دور المرر في الهدف الرابع الذي سجله بدري أيضاً (19)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني حين حان دور المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ لتسجيل الخامس (49) قبل أن يضيف الهولندي فرنكي دي يونغ السادس قبيل نهاية اللقاء (83).

وشهدت المباراة مشاركة الفرنسي جول كوندي للمرة الأولى بألوان النادي الكاتالوني بعد دخوله في الدقيقة 61، فيما غاب الوافد الجديد الآخر الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب أوجاع في العنق.