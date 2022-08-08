برشلونة يهدد دي يونغ .. تخفيض الراتب أو الكشف عن "الجريمة"

هدد برشلونة الإسباني لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ باتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بعقده الذي وقع عليه عام 2020 مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، إذا لم يوافق على الانتقال أو تخفيض راتبه وذلك وفقاً لتقرير صادر من شبكة "ذا أثلتيك".

وتعاقد دي يونغ مع برشلونة في صيف 2019 بقيمة 86 مليون يورو بعقد لمدة 5 أعوام، قبل أن يتم تمديده حتى 2026 من قبل إدارة بارتوميو، ووفقاً للعقد الأخير فإنه وافق على تخفيض راتبه لموسمي 2020-2021 و2021-20222 بقيمة 18 مليون يورو على أن يستلمها في السنوات الأربع الأخيرة من عقده والتي ستبدأ مع بداية الموسم الجديد.



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وحصل دي يونغ على الصفقة إلى جانب 3 لاعبين وهم جيرارد بيكيه وكليمنت لونغليه ومارك أندري تير شتيغن في آخر قرارات إدارة بارتوميو المثيرة للجدل قبل تنحيها وعودة جوان لابورتا إلى الرئاسة مجدداً.

ومع حاجة برشلونة إلى خفض فاتورة الأجور حتى يتسنى له تسجيل الصفقات الجديدة، فقد حاول بيع دي يونغ إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أو أن يخفض راتبه لكن تلك المساعي لم تنجح، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه لاعب الوسط.

وطبقاً للتقرير المنشور يوم الاثنين فإن برشلونة أرسل خطاباً إلى دي يونغ منتصف الشهر الماضي تؤكد من خلاله إدارة النادي أنها تملك أسباباً لاتخاذ إجراءات قانونية ضد العقد الجديد الذي وقع عليه الهولندي، وأن موقف النادي قوي في هذه القضية.

وعقدت المزيد من المحادثات بين الطرفين، إذ حذرت إدارة النادي اللاعب وممثليه من التورط في القضية رغم أن اللاعب ووكيله حملوا مجلس الإدارة السابق الجريمة المزعومة.