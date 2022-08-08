توخيل: دفاع تشيلسي بحاجة إلى جيل جديد

أعرب توماس توخيل مدرب تشيلسي عن سعادته بأداء تياغو سيلفا وسيزار أزبيليكويتا وكاليدو كوليبالي يوم السبت الماضي، لكن مع وصول مجموع أعمارهم إلى 100 عام، فهو يدرك أن النادي يحتاج إلى جيل قادم من لاعبي الخط الخلفي.



وفقد تشيلسي، الذي تغلب على إيفرتون 1-صفر في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، جهود أنطونيو روديغر (29 عاما) وأندرياس كريستنسن (26 عاما) في نهاية الموسم الماضي بعد انتقالهما إلى ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب قبل أن يضم السنغالي كوليبالي من نابولي.



وقال المدرب الألماني لموقع النادي: نحن سعداء جدا بوجود لاعبين مثل أزبليكويتا وتياغو وكاليدو، لكن من المهم أيضا أن يكون لدينا الجيل القادم لاستلام المسؤولية منهم في نهاية المطاف في السنوات المقبلة، تعتمد اللعبة بشدة على الجانب البدني. هذا هو الواقع، لذلك نحن بحاجة إلى لاعبين آخرين لتناوب اللعب مع هؤلاء اللاعبين.



وتابع: بصفة عامة، فإن الواقع يقول إن الثلاثي الخلفي والحارس وثنائي الوسط المدافع المتمثل في جورجينيو ونغولو كانتي كلهم في الثلاثينات من عمرهم.



وواصل توخيل: هذا هو الحال وبينما نحن سعداء جدا بهؤلاء الأشخاص، فإننا نحتاج أيضا إلى التفكير في المستقبل.



ويستضيف تشيلسي، الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي، غريمه اللندني توتنهام هوتسبير يوم الأحد.

مادة اعلانية