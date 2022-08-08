ديشان يوجه رسالة إلى بوغبا قبل المونديال

أعرب ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن ثقته مجددا في قيام بول بوغبا بدور بارز مع المنتخب في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، رغم غيابه عن الملاعب في بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة.

وعانى بوغبا من مشكلة في الركبة خلال الاستعدادات للموسم بعد عودته إلى يوفنتوس الايطالي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

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وكان من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية، كانت ربما ستبدد فرصته في المشاركة بكاس العالم 2022، لكنه اختار العلاج بدلا من الجراحة أملا في عودة أسرع للملاعب.

وينتظر أن يشارك بوغبا مجددا إلى جانب انغولو كانتي في خط وسط المنتخب الفرنسي خلال المونديال الذي ينطلق في نوفمبر، وذلك علما بأن كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي عانى أيضا من مشكلات الإصابة في المواسم الأخيرة.

وقال ديشان بشأن الثنائي في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" :نحن نتحدث عن لاعبين بارزين يتمتعان بخبرة كبيرة وقدرات قيادية.

وأضاف :من المهم تواجدهما، لكن لا شيء مضمون، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعداد اللاعبين الشبان. أنا بالطبع على تواصل مع بول بوغبا. مشاركته في كأس العالم، ليست قابلة للنقاش، اليوم.

كذلك يعد أنطوان غريزمان جزءا أساسيا في خطط ديشان، رغم أنه سجل ثلاثة أهداف فقط في الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وقال ديشان :هو ليس إنسانا آليا. الرأس بالطبع هي من تتحكم في الساقين. وكل لاعب يواجه فترة تراجع في المستوى، عاجلا أم آجلا. وهذا يترجم إلى فقدان للثقة.

وأضاف :أنطوان قدم مواسم مزدحمة للغاية. وقبل مشكلاته البدنية في بداية العام، كان دائما بعيدا عن الإصابات خلال مسيرته. وقبل أشهر قليلة، انتقل من ناد لآخر. وربما تأثر بأمور خارجية أيضا.