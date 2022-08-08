لابورتا يبدأ العمل.. ميسي يعود إلى برشلونة في 2023

بدأ برشلونة الإسباني مفاوضاته مع أسطورته السابق ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان ليعود إلى صفوف الفريق العام المقبل، بعد سنة واحدة من انتقاله إلى العاصمة الفرنسية إثر مشاكل مالية عانى منها العملاق الكتالوني.

ولعب ميسي 17 عاماً بقميص برشلونة حقق فيها كل الألقاب الممكنة وأصبح أكثر لاعب يسجل بقميص النادي وأكثر لاعب مشاركة في المباريات، قبل أن يرحل في أغسطس 2021 عقب فشل الطرفان في تمديد التعاقد بينهما بسبب قوانين رابطة الدوري الإسباني المالية المتعلقة بالرواتب.

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وكشفت إذاعة "راك 1" الكتالونية صباح يوم الاثنين بتوقيت غرينيتش أن برشلونة بدأ فعلاً مفاوضاته مع ميسي للعودة إلى الفريق صيف العام المقبل بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، إذ أصبحت العلاقة بين جوان لابورتا ومحيط الأسطورة الأرجنتيني أفضل مما كانت عليها في وقت سابق.



ووفقاً للإذاعة ذاتها فإن ميسي الذي كان ينوي الاعتزال في أميركا بدأ يعدل عن الفكرة رويداً رويداً، إذ أصبحت فكرة الاعتزال في النادي الذي دلف إليه وهو صبي مطلع الألفية الحالية تروق له.

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد كشف عن أمنيته بأن يعتزل ميسي في برشلونة ويحظى بوداع رائع، كاشفاً أنه مدين لميسي بالكثير.

وعاش ميسي موسماً صعباً بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، إذ بدا كشبح للاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات.