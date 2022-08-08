ليفاندوفسكي: بايرن لن يعاني من بعدي

يرى الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي أن فريقه السابق بايرن ميونخ بطل ألمانيا يمتلك خط هجوم متعدد القدرات وأنه لم يعد هناك حاجة لمركزه عقب رحيله إلى برشلونة الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي في مقابلة مع محطة "سبورت 1" التليفزيونية يوم الاثنين : ليس لدي شك في أنهم سيحرزون الأهداف بدوني، واثق من أن لاعبين آخرين سيسجلون المزيد من الأهداف الآن أكثر من العام الماضي.

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وأشاد القناص البولندي بجمال موسيالا النجم الشاب للنادي البافاري، موضحا: موسيالا موهبة استثنائية، مثل بيدري وغافي وأنسو فاتي في برشلونة، من المذهل كيف نضج بهذه السرعة وتأقلم مع مستوى بايرن، وأيضا كيف أنه مستمر في العمل على نفسه ورغبته في التعلم.

وحصل ليفاندوفسكي على لقب هداف الدوري الألماني في خمسة مواسم متتالية، وفاز بلقب الهداف سبع مرات في الإجمالي.