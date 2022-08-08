مهاجم الغريم التقليدي: صلاح علّم ليفربول الدرس جيداً

يرى كيفن كامبل مهاجم إيفرتون وأرسنال الإنجليزيين السابق أن ليفربول تعلم من الفترة الماضية والتي كان عاجزاً خلالها عن تمديد عقدي النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني قبل أن يغادر الأخير إلى بايرن ميونخ.
واستبق ليفربول الأحداث وقرر مطلع الشهر الجاري تمديد عقد مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا رغم بقاء 3 مواسم على نهاية العقد الحالي.
وقال كيفن كامبل المهاجم الذي خاض ديربي ميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول بين عامي 1999 وحتى 2005 لـ"فوتبول إنسايدر": ليفربول تعلم من قصة تجديد عقد محمد صلاح الذي دخل العام الأخير من ارتباطه مع النادي، وهي الحال التي كان عليها ساديو ماني، ما جعل النادي في موقف ضعف، جعله يخسر خدمات ساديو ماني، لكن في قصة جوتا كان ليفربول ذكياً واستبق الدخول في أزمة مشابهة.
كيفن كامبل في مباراة سابقة مع إيفرتون
وواصل: بغض النظر عن الأرقام التي حصل عليها جوتا، لقد أثبت أنه لاعب هام في كتيبة يورغن كلوب، وبالتالي الحفاظ عليه كان أمراً هاماً.
وكان ليفربول يخشى خسارة محمد صلاح بعدما طلب ساديو ماني الرحيل بعيداً عن الفريق الذي قضى معه 6 مواسم، إلا أن النجم المصري مدد تعاقده في يوليو الماضي ليتقاضى راتباً تردد بأنه الأعلى بين زملائه.
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