"كاف" يعلن تفاصيل دوري السوبر الأربعاء

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التدشين الرسمي لدور السوبر، ابتداء من موسم 2023، وذلك بمشاركة الأندية التي سيتم اختيارها وفقا لأسس معينة.
وقال (كاف) عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين، إن رئيسه باتريس موتسيبي، سوف يعلن تفاصيل دوري السوبر الإفريقي يوم الأربعاء.
مادة اعلانية
وأضاف أن التفاصيل سيكشف عنها موتسيبي في مؤتمر صحافي سيقام في تنزانيا.
ويترأس باتريس موتسيبي أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي ستقام بتنزانيا يوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً
-
الاتحاد الإفريقي: نتفهم غضب الجزائريين من غاساماتعهد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، بإصلاح التحكيم في القارة السمراء.وقال موتسيبي، في تصريحات للصحافيين، يوم الأحد، في ختام ... رياضة
-
الاتحاد الإفريقي يحدد قواعد المشاركة في "الأبطال" و"الكونفدرالية"أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قواعد نسختي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" لموسم 2022 - 2023.وقال كاف عبر موقعه ... رياضة عربية
-
الاتحاد الإفريقي: نتفهم غضب الجزائريين من غاساماتعهد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، بإصلاح التحكيم في القارة السمراء.وقال موتسيبي، في تصريحات للصحافيين، يوم الأحد، في ختام ... رياضة
-
موسيماني يهاجم الاتحاد الإفريقيانتقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما فقد اللقب وخسر 2-صفر في ضيافة الوداد المغربي في الدار البيضاء ... رياضة عربية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية