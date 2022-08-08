"كاف" يعلن تفاصيل دوري السوبر الأربعاء

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التدشين الرسمي لدور السوبر، ابتداء من موسم 2023، وذلك بمشاركة الأندية التي سيتم اختيارها وفقا لأسس معينة.

وقال (كاف) عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين، إن رئيسه باتريس موتسيبي، سوف يعلن تفاصيل دوري السوبر الإفريقي يوم الأربعاء.

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وأضاف أن التفاصيل سيكشف عنها موتسيبي في مؤتمر صحافي سيقام في تنزانيا.

ويترأس باتريس موتسيبي أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي ستقام بتنزانيا يوم الأربعاء.