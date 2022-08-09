ألف مشجع يرحبون بموديست في تدريبات دورتموند

حظي أنطوني موديست باستقبال حافل لدى بدء مشاركته في تدريبات بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انضمامه للفريق قادما من كولون.

وقوبل موديست (34 عاماً) بترحيب من قبل نحو ألف مشجع في جلسة تدريبية مفتوحة، حيث ينتظر أن يحل مكان سيبستيان هالر الذي يخضع للعلاج الكيميائي بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم في الخصية، وقد كشفت الفحوص أنه ورم خبيث.

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وفي ظل غياب هالر لفترة غير محددة، قال سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي دورتموند، إن التعاقد مع موديست "منطقي للغاية".

وكان موديست سجل 20 هدفا لفريق كولون الموسم الماضي، وقد يسجل ظهوره الأول مع بوروسيا دورتموند يوم الجمعة المقبل خلال مباراة الفريق أمام فرايبورغ في الدوري الألماني.