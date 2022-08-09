الأسترالي الدولي رايان ينضم إلى كوبنهاغن الدنماركي

أعلن نادي كوبنهاغن بطل الدنمارك 14 مرة يوم الثلاثاء التعاقد مع ماثيو رايان حارس منتخب أستراليا من ريال سوسييداد بعقد لمدة عامين.



ويحاول الحارس البالغ عمره 30 عاما المشاركة في أكبر عدد من الدقائق قبل الظهور مع أستراليا في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في نوفمبر المقبل.



وقال رايان قائد أستراليا، الذي خاض 73 مباراة دولية، في بيان إنه يتطلع إلى اللعب في كوبنهاغن وهو "النادي الذي يحظى بشهرة واسعة في أوروبا".



وأضاف حارس كلوب بروج وفالنسيا وجنك وبرايتون آند هوف ألبيون وأرسنال السابق: يملك الفريق إمكانيات كبيرة وهو ناد يملك طموحا كبيرا فيما يتعلق بالفوز بالألقاب والمنافسة على أكبر المسابقات في أوروبا. سأعمل بجدية لمساعدته على ذلك.



وشارك رايان في تسع مباريات فقط في كل المسابقات الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يصبح الحارس الأساسي في كوبنهاغن بعد إصابة كاميل غرابارا.



وستلعب أستراليا في المجموعة الرابعة بكأس العالم إلى جانب فرنسا والدنمارك وتونس.

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