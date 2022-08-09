إيسكو يسعى للرد على "المشككين" بقميص إشبيلية

يسعى إيسكو لإثبات أنه مازال قادرا على اللعب في مستوى النخبة بعد انتقاله من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إلى إشبيلية.

وتوج إيسكو بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وشارك في 353 مباراة مع ريال مدريد خلال تسع سنوات قضاها هناك، ولكنه خرج من حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال في الموسم الماضي.

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ورحل إيسكو عن الريال بعد انتهاء تعاقده مع الفريق في يونيو الماضي، بعد أن شارك كأساسي في ثلاث مباريات فقط في الموسم الماضي، حيث لعب 406 دقائق في كافة المسابقات.

وتعاقد إشبيلية مع إيكسو (30 عاماً) في صفقة انتقال حر يوم الاثنين، ويأمل إيسكو أن يعيد الحياة لمسيرته.

وقال إيسكو لقنوات النادي يوم الثلاثاء، بعدما وقع على عقد مدته عامين مع النادي : أريد أن أظهر المستوى الذي كنت أقدمه وأنني لم أفقده. من الطبيعي أن يكون هناك شكوك، ولكني سوف أسعى لتبديدها.

وأضاف : كان صيفا صعبا، مختلفا. حظيت بأجازات كثيرة، وحرصت على استغلالها للعودة لمستواي، والآن لا يمكنني الانتظار للعب من جديد، وهو ما لم أفعله منذ فترة.

وأكد : أنا لا أشتكي، كنت محظوظا لأنني لعبت لناد كبير، وتقريبا فزت بكل شيء، ولكني لا أريد التفكير كثيراً بشأن الماضي ولكن أفضل التفكير في المستقبل.

وانتقال إيسكو لإشبيلية سيجعله يلتقي بوجه مألوف هو جولين لوبيتيغي، الذي درب ريال مدريد في عام 2018، والمنتخب الإسباني خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وأعرب اللاعب عن حماسه بالعمل مع لوبيتيغي، وقال: وثق بي دائما، وأنا أعشق كرة القدم التي يقدمها. إنها طريقة في كرة القدم تتناسب مع طريقة لعبي.

وأكد : أشكره على ثقته، وهي شيئ مهم للاعب كرة القدم. الثقة التي منحها لي، كانت دائما كبيرة. الآن الأمر متعلق بي لاستعادة ثقته في الملعب وأن أظهر أنه لم يكن على خطأ.

ومن الممكن أن يشارك إيسكو في مباراته الأولى مع إشبيلية عندما يبدأ الفريق مبارياته في الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل أمام أوساسونا.