بوكا جونيوز يتعاقد مع حارس يونايتد السابق

وقع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني يوم الثلاثاء مع سيرجيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في صفقة انتقال حر.

ووقع روميرو، الذي قضى ستة أعوام ضمن صفوف مانشستر يونايتد بين 2015 و2021، عقدا مدة عامين مع بوكا جونيورز، والذي وصفه بأنه "أكبر ناد في الأرجنتين".

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وبدأ روميرو (35 عاماً) مسيرته الاحترافية مع ريسينغ كلوب الأرجنتيني ثم انتقل للعب في أوروبا عبر الانضمام إلى الكمار الهولندي في عام 2007.

وشارك روميرو آخر مرة مع المنتخب الأرجنتيني عام 2018، وسبق له اللعب لسامبدوريا الإيطالي وموناكو الفرنسي قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد الذي لعب فيه دور حارس المرمى البديل لديفيد دي خيا.

وقضى روميرو الموسم الماضي ضمن صفوف فينيزيا الإيطالي وشارك معه في 16 مباراة بالدوري، لكنه لم ينجح في إنقاذه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.