ثأر عمره 62 عاماً يشعل مباراة ريال مدريد وآينتراخت

يفتتح فريقا ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني الموسم الجديد لبطولات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عندما يلتقيان الأربعاء في مباراة كأس السوبر الأوروبي، على ملعب هلسنكي الأولمبي بفنلندا.

ويشارك الريال في المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في المباراة النهائية، فيما يشارك فرانكفورت، بصفته بطلا للدوري الأوربي، حيث توج باللقب بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 5 - 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل 1-1.

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وستكون هذه المباراة هي أول مباراة رسمية يلتقي فيها الفريقان منذ المباراة النهائية لبطولة كأس الأندية البطلة (دوري الأبطال) التي أقيمت في عام 1960، والتي شهدت فوز الريال بلقب البطولة للمرة الخامسة على التولي، بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت 7 - 3.

ورغم أن الريال لم يبدأ منافسات الموسم الجديد، فهو يقدم تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباريات ودية قوية، حيث تمكن من الفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين في آخر مبارياته الودية، ويأمل الفريق في أن يتوج بلقب كأس السوبر مع بداية منافسات الموسم الجديد.

ويرى أنشيلوتي أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة وأن فريقه آينتراخت، فاز بلقب الدوري الأوروبي ولم يكن مرشحا لنيله.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم : حقق آينتراخت شيئا مميزا العام الماضي، لأنه لم يكن ضمن المرشحين لنيل لقب الدوري الأوروبي. قدموا مباريات عظيمة، فازوا على برشلونة في كامب نو، من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأكد : بالتأكيد آينتراخت فريق سيسبب مشاكل. وبالنظر إلى القوة التي يملكها الفريقان، ستكون مباراة جيدة للغاية.

وفي المقابل، جاءت بداية فرانكفورت للموسم الجديد سيئة للغاية وهي أسوأ بداية للفريق في الدوري الألماني إذ استهل فرانكفورت مبارياته بالخسارة 1 - 6 أمام بايرن ميونخ.



وحرص أوليفر غلاسنر، مدرب فرانكفورت على الإشادة بريال مدريدوقال : نتطلع إلى مواجهة الريال. لا أرى أنها مواجهة مباشرة مع أنشيلوتي، ولكنها مع الريال، أحد أفضل وأنجح الأندية في تاريخ كرة القدم. نريد أن نستعد لكي تكون لدينا كافة الفرص للفوز بالمباراة.