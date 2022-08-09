لايبزيغ يتعاقد مع سيسكو قادماً من سالزبورغ

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو سينضم للفريق في عام 2023 بعقد مدته خمسة مواسم.

ويعد سيسكو (19 عاما)، أحدث اللاعبين الذين سينضمون من فريق ريد بول سالزبورغ، حيث إن الناديين مدعومان من الشركة التي تصنع مشروب الطاقة "ريد بول".

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وقال المدير التقني لفريق لايبزيغ كريتوفر فيفيل: يعد بنيامين سيسكو أحد أفضل المواهب الشابة في أوروبا، ولديه الكثير من الإمكانات التي تؤهله ليكون أحد أفضل اللاعبين. صفاته تجعله لاعبا فريدا ومميزا.

وقال سيسكو: يعد فريق لايبزيغ أحد أفضل الفرق في ألمانيا، ويسعى لترسيخ أقدامه ليكون أحد أفضل الأندية في أوروبا عاما بعد الآخر. فلسفة النادي في وضع ثقته في لاعبين شباب ولعب كرة قدم جذابة وهجومية تناسبني للغاية".