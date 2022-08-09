لايبزيغ يعيد مهاجمه فيرنر بعد موسمين من رحيله

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، ضم الألماني الدولي تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي وتوقيعه عقدا لمدة أربعة أعوام حتى عام 2026، وذكرت وسائل إعلام أن قيمة الصفقة بلغت قرابة 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت اللاعب.

وقال فيرنر في بيان أصدره لايبزيغ "قضيت عامين رائعين في تشيلسي، وأنا ممتن للغاية وتوجت خلال تلك الفترة بلقب دوري أبطال أوروبا. تجربة اللعب في دولة أخرى وفي دوري آخر ساعدتني كثيرا في مشواري".

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ووصل فيرنر، 26 عاما، إلى لايبزيغ يوم الاثنين في طائرة خاصة يمتلكها ائتلاف ريد بول التجاري وتم اصطحابه مباشرة من المطار إلى فندق في وسط مدينة لايبزيغ حيث كانت الجماهير تنتظره لالتقاط الصور التذكارية والحصول على توقيعه.

وانتقل فيرنر لتشيلسي من لايبزيغ مقابل 55 مليون يورو في عام 2020 بعد أن قضى أربعة أعوام في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وكان فيرنر جزءا من فريق تشيلسي الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021، ولكن عانى مؤخرا لحجز مقعد في التشكيل الأساسي وأراد الرحيل في محاولة للحفاظ على مكانه في المنتخب الألماني، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في وقت لاحق من العام الحالي.