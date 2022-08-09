هداف ليفربول: "المصري الصغير" سيستفيد من نونيز

يعتقد روبي فاولر هداف ليفربول السابق أن النجم المصري محمد صلاح سيستفيد من وجود الوافد الجديد داروين نونيز إلى جانبه، وذلك بعدما سجل الثنائي هدفين في المباراة الافتتاحية لفريقهما بالدوري الإنجليزي أمام الصاعد فولهام.

وتعاقد ليفربول مع الأورغوياني داروين نونيز مقابل 100 مليون يورو شاملة المتغيرات وجدد عقد النجم المصري محمد صلاح، فيما باع عقد السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني مقابل قرابة 34 مليون جنيه إسترليني.

مادة اعلانية

وقال فاولر الذي سجل 183 هدفاً مع ليفربول في التسعينات الميلادية والعقد الأول من الألفية الحالية في عموده بصحيفة "ميرور": المصري الصغير سيستفيد من نونيز. كان ماني رائعًا لفريق يورغن كلوب. لكن نونيز سيمنح "الريدز" بعدًا جديداً في طريقة قيادته لخط الهجوم، إذ يلعب بشكل مباشر ويتمتع بقوة بدنية لم يكن يملكها ليفربول من قبل.



وزاد: سيحصل نونيز على نصيبه من الأهداف في الموسم الحالي، إنه لا يخشى الالتحامات ما دام يبحث عن الكرة، الآن كلوب لديه خط هجوم رائع مكون من صلاح ونونيز ولويس دياز، وفي الدكة لديه ديوغو جوتا وروبرتو فيرمينو.

وسجل صلاح هدفاً وصنع آخر لزميله نونيز في مباراة فولهام التي انتهت بتعادل الفريق الأحمر أمام مضيفه بهدفين لمثلهما.