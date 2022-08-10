استثمار رونالدو في مدينة عربية مرشح لجائزة قارية

رشح فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة مراكش المغربية لجائزة أفضل فندق جديد بقارة إفريقيا للعام الجاري من قبل المجلس العالمي للسفر والسياحة، في الوقت الذي يعاني فيه المالك من مشاكل تتعلق بمستقبله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي أو إيجاد ناد جديد.

وافتتح رونالدو الفندق الخامس من سلسلة فنادقه التي تحمل عنوان "سي آر 7" في مدينة مراكش المغربية الذي قال عنه: هو ليس مجرد رقم في سلسلة الفنادق، بل يمثل ارتباطي بالدولة التي أحبها وأشعر بالترحيب الكبير عندما أزورها.

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وتم ترشيح الفندق من قبل المجلس العالمي للسفر والسياحة كأفضل فندق جديد في قارة إفريقيا للعام الجاري.



ويحتوي الفندق الفاخر 174 غرفة ومنتجعاً صحياً ومركزاً للأعمال، بالإضافة إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية، كما يوفر الفندق الأكل الصحي، إذ يمكن للضيوف الأكل على طريقة كريستيانو رونالدو.

وتتراوح أسعار الغرف في الفندق الفاخر بين 183 إلى 440 يورو في الليلة الواحدة.

وبدأ رونالدو الاستثمار في الفندقة عام 2016، إذ بدأ في مسقط رأسه جزيرة ماديرا البرتغالية ومن ثم العاصمة لشبونة وبعدها مدريد الإسبانية ونيويورك الأميركية وصولاً إلى مراكش.

