توبيخ أرسنال للمرة الثانية بسبب إعلانات موجهة للمشجعين

أيدت هيئة مراقبة الإعلانات البريطانية يوم الأربعاء حكما ضد أرسنال بشأن الترويج لشركة سوسيوس للعملات المشفرة والرموز الخاصة بالمشجعين، معتبرة أن الإعلانين المنشورين على موقع النادي وعلى فيسبوك "مضللان" و"لا يتسمان بالمسؤولية".

وقالت وكالة معايير الإعلان، إن الإعلانين فشلا في توضيح أنه يجب شراء الرموز المميزة بواسطة العملات المشفرة، واستفادا من قلة خبرة المشجعين ولم يحذرا من مخاطر تداول العملات المشفرة.

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وتتعامل شركة سوسيوس مع ستة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر سيتي البطل، بالإضافة إلى برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومجموعة من أكبر الفرق الأوروبية.

وتسمح رموز المشجعين "فان توكن" لمشجعي كرة القدم والأندية الرياضية الأخرى بالتصويت على قرارات بسيطة مثل الأغاني التي يتم تشغيلها في المباريات بعد تسجيل الهدف أو الصور المستخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلك الرموز المميزة، التي يمكن تداولها في البورصات مثل العملات المشفرة الأخرى، عرضة للتقلبات الشديدة في الأسعار وغالبا ما يكون لها ارتباط ضئيل بالأداء الحقيقي.

وفي بيان لوكالة معايير الإعلان، دفع آرسنال بأن استطلاعات الرأي "لم تكن بهدف التحايل أو وسيلة للترويج لرموز المشجعين كفرصة استثمارية، فقد كانت الاستطلاعات في الواقع هي الغرض والجوهر الذي تهدف له رموز المشجعين".

وأضاف النادي أن شركة سوسيوس معروفة في أوساط كرة القدم كمنصة للعملات المشفرة مما يعني أن مشاهدي الإعلانات سيتفهمون أنه يجب شراء رموز المشجعين بعملة مشفرة. وأيدت وكالة معايير الإعلان جميع بنود حكمها الصادر في ديسمبر كانون الأول.

وقالت الوكالة إن النادي "لم يضع أي تحذير بالمخاطر مما يجعل المستهلكين يدركون أن رموز المشجعين المدفوعة كانت عبارة عن أصول مشفرة غير خاضعة للتنظيم في بريطانيا ويمكن أن تنخفض قيمة الأصول المشفرة أو ترتفع".

وأضافت أن الإعلانين مضللان لأنهما لم يوضحا أن الرموز المميزة هي أصول مشفرة لم يتم تنظيمها في بريطانيا، وانه يجب شرائها بعملة أخرى".

وأضافت "(الإعلانان) لا يتمتعان بالمسؤولية لأنهما استغلا قلة خبرة المستهلكين أو سذاجتهم وقللا من أهمية الحذر عند التعامل مع الأصول المشفرة والاستثمار فيها. يجب ألا تظهر أي إعلانات مرة أخرى بالشكل الذي تم تقديم شكوى ضده".