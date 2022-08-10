رغم "الأزمة المالية".. جاذبية برشلونة تسحر النجوم

حافظ نادي برشلونة الإسباني على سحره الجاذب لنجوم كرة القدم على الرغم من معاناته مالياً في الفترة الأخيرة، إذ كان البرتغالي الموهوب برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي آخر الملمحين إلى رغبته بالانتقال إلى إقليم كاتالونيا.

وبعد انتقال نجوم كبار مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيفواري فرانك كيسيه والفرنسي جول كوندي إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، انضم لهم البرتغالي برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد خروجه بتصريحات تلفزيونية كشف فيها "مانشستر سيتي يعلم ما أريد" مع تزايد التكهنات حول رغبة برشلونة بالتعاقد معه عقب بيع عقد الهولندي فرينكي دي يونغ.



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وتحدث سيلفا، أحد أبرز أهداف برشلونة في الصيف الحالي، للمرة الأولى عن احتمالية رحيله عن مانشستر سيتي يوم الأربعاء قائلا: علاقتي بالنادي صادقة للغاية لقد كنت منفتحاً معهم ويعرفون ما أريده، ولكن إذا بقيت فأنا سعيد للغاية وسأحترم هذا النادي دائماً وسأبذل قصارى جهدي ولكن بخلاف ذلك فهذه كرة القدم وسنرى ما سيحدث.

ودخل برشلونة فترة الانتقالات الحالية بشكل قوي بعدما عزز صفوفه بخمس صفقات، منها الدنماركي أندرياس كريستنسن والبرازيلي رافينيا، ما يؤكد بقاء اسم الفريق الكتالوني في صدارة أحلام نجوم كرة القدم خاصة بعدما أتى البولندي ليفاندوفسكي وأعلن رفضه إكمال العام المتبقي من عقده مع نادي بايرن ميونخ، إذ عبر صراحة في أكثر من لقاء بأنه يتمنى الانتقال إلى برشلونة وهي حال شبيهة برفض رافينيا اللعب لتشيلسي رغم اهتمامه الفعلي كما فعل زميله كوندي الذي فضل برشلونة على الفريق اللندني رغم اقتراب الأخير من التعاقد معه.



ولا يعيش برشلونة في الأعوام الماضية والعام الحالي أفضل فتراته اقتصاديا، إذ يعاني من الديون التي تسببت بها الإدارة السابقة بقيادة جوسب بارتوميو ما جعل جوان لابورتا الرئيس الجديد-القديم وماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي إلى عمل تجديد كامل لعناصر الفريق بالإضافة إلى التخلص من بعض اللاعبين مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو والبرتغالي ترينكاو وريكي بويغ ومينغيزا والحارس البرازيلي نيتو بالإضافة إلى المدافع الفرنسي كليمنت لونغليه.