فليك يرحب بعودة فيرنر إلى الدوري الألماني

عبر هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم عن سعادته بعودة تيمو فيرنر لناديه السابق لايبزيغ قائلا إنها أنباء طيبة للدوري واللاعب الذي سيواصل المنافسة على أعلى المستويات.



ووقع فيرنر، الذي أثار مستواه خلال العامين الماضيين تساؤلات حول ما إذا كان المهاجم المناسب في تشكيلة ألمانيا لكأس العالم هذا العام في قطر، عقدا لمدة أربع سنوات يوم الثلاثاء للعودة إلى لايبزيغ من تشيلسي.



وقضى اللاعب البالغ عمره 26 عاما الجزء الأكبر من مسيرته في لايبزيغ بين 2016-2020 وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 95 هدفا.



وقال فليك في بيان: أنا سعيد للغاية لعودة تيمو فيرنر إلى الدوري الألماني، بالقدرات التي يملكها يمثل فيرنر إضافة قوية لأي مسابقة.



وانفصل فيرنر عن تشيلسي بعد عامين في النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز فاز خلالهما بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2021 لكنه أخفق في الحفاظ على مكانه ضمن التشكيلة الأساسية، إذ خاض 89 مباراة وسجل 23 هدفا.



ويأمل فيرنر أن تساعده عودته إلى لايبزيغ، الذي تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على استعادة أفضل مستوياته والمشاركة أكثر في المباريات قبل كأس العالم.



وقال فليك: مع لايبزيغ، حيث نضج ليصبح مهاجما دوليا بارزا، سيواصل تيمو اختبار قدراته في دوري أبطال أوروبا أمام أفضل اللاعبين في العالم.



وخاض فيرنر 53 مباراة دولية وأحرز 24 هدفا لألمانيا التي ودعت كأس العالم 2018 من الدور الأول.

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