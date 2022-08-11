الصيني وو لي يترك إسبانيول ويعود إلى بلاده

أعلن نادي شنغهاي بورت المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن المهاجم الصيني وو لي عاد إلى صفوفه من جديد بعد أن أمضى ثلاثة أعوام مع فريق إسبانيول الإسباني.



وكان وو انضم إلى إسبانيول في 2019 بعد فوزه بالدوري الصيني مع شنغهاي في العام السابق، إذ شارك وو في 126 مباراة في جميع المنافسات مع الفريق الإسباني وأحرز 16هدفا وهيأ ست فرص للتهديف.

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وبسبب هدف وو في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني في موسم 2018-2019 احتل إسبانيول المركز السابع بين فرق

البطولة وتأهل للدور الثاني من تصفيات الدوري الأوروبي.



ولعب وو 79 مباراة دولية مع منتخب الصين وأحرز للفريق 27 هدفا وهو أيضا أول لاعب صيني يهز الشباك ويسهم في خلق فرص تهديف في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانياk وهو أيضا أول صيني على مستوى الرجال يهز الشباك في كرة القدم الأوروبية.



ولعب وو 172 مباراة لشنغهاي بورت (شنغهاي سيبج سابقا) وأحرز للفريق 102 مباراة ويعود للفريق أملا في فرصة أكبر للعب.

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