بايرن يرفض التخلي عن الفرنسي بافارد

كشفت مجلة "كيكر شبورتس"، يوم الخميس، أن المدافع الفرنسي الدولي بنيامين بافارد سيبقى مع نادي بايرن ميونخ، إذ يرفض النادي البافاري التخلي عن الظهير الأيمن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان بافارد مرشحا بقوة للرحيل عن البطل القياسي للدوري الألماني، بعد التعاقد مع الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي، إذ تردد أن المدافع الدولي يرغب بالبحث عن تجربة جديدة بعيداً عن "أليانزا أرينا".
مادة اعلانية
ويمتد عقد بافارد الفائز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2014، مع بايرن ميونخ حتى عام 2024.
اقرأ أيضاً
-
ليفاندوفسكي: بايرن لن يعاني من بعدييرى الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي أن فريقه السابق بايرن ميونخ بطل ألمانيا يمتلك خط هجوم متعدد القدرات وأنه لم يعد هناك حاجة لمركزه عقب ... رياضة عالمية
-
بايرن مع ماني يستهل حملة الدفاع عن لقبه بسداسيةبعث نادي بايرن ميونيخ برسالة قوية إلى منافسيه في استهلال حملته للدفاع عن لقبه، بفوزه الساحق على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 6-1، ضمن افتتاح المرحلة ... رياضة
-
ساني يكشف: بايرن ميونخ انهارقال ليروي ساني مهاجم بايرن ميونيخ إن الفريق انهار تدريجيا الموسم الماضي حتى تراجع أداء جميع اللاعبين في نفس التوقيت، وهو أمر في رأيه ما كان يجب أن ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية