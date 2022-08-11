بايرن يرفض التخلي عن الفرنسي بافارد

كشفت مجلة "كيكر شبورتس"، يوم الخميس، أن المدافع الفرنسي الدولي بنيامين بافارد سيبقى مع نادي بايرن ميونخ، إذ يرفض النادي البافاري التخلي عن الظهير الأيمن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بافارد مرشحا بقوة للرحيل عن البطل القياسي للدوري الألماني، بعد التعاقد مع الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي، إذ تردد أن المدافع الدولي يرغب بالبحث عن تجربة جديدة بعيداً عن "أليانزا أرينا".

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ويمتد عقد بافارد الفائز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2014، مع بايرن ميونخ حتى عام 2024.